Daltonlar Çetesi İddianamesi Kabul Edildi. 105 Sanık Yargılanacak

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu kapsamda, haklarında dava açılan 105 sanığın yargılanmasına yakın günlerde başlanması bekleniyor. 1676 sayfalık iddianamede, 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki” olarak yer almakta, 69’u tutuklu, 9’u firari durumda olan toplam 105 kişi ise “şüpheli” konumunda.

ORGÜTÜN YAPISI VE FAALİYETLERİ

İddianamede, suç örgütünün ortaya çıkış süreci ve yapısı detaylı bir şekilde anlatılıyor. Firari durumdaki örgüt lideri Barış Boyun’un, Türkiye’deki örgüt faaliyetlerinin devam etmesini sağlamak amacıyla farklı çalışma alanlarında değişik kişileri yönetici pozisyonlarına atadığı belirtiliyor. Suç örgütünün silahlı eylem grubunun elebaşılığını ise firari sanık Beratcan Gökdemir’in üstlendiği ifade ediliyor. Gökdemir’in başında bulunduğu grup, Barış Boyun suç örgütü adına birçok silahlı saldırı, kasten öldürme ve yağma eylemleri gerçekleştirmiş.

GRUP BAĞIMLILIKLARI VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İddianamede, “Daltonlar” olarak bilinen grubun, örgütün bilinen yeraltı suç örgütlerinden belirgin farklılıklara sahip olduğu kaydediliyor. Örgütün üyelerinin genellikle 15-20 yaşları arasındaki gençlerden seçim yapıldığını, bu gençlerin bilgisayar oyunları ve internet tabanlı dizilerden etkilendikleri belirtiliyor. Ayrıca, gençlerin, örgüt liderinin sosyal medya üzerinden paylaştığı içeriklerle hayranlık besledikleri ve bu kişilere “Abi” olarak hitap ettikleri vurgulanıyor.

YASAL İŞLEM VE CEZA İSTEKLERİ

İddianamede, firari sanıklar Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar ve Murat Küçükyavuz ile tutuklu sanıklar Ahmet Mustafa Timo ve Sinan Memi’nin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma ve diğer birçok suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve toplamda 711’ler yıl hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, bu sanıkların yönetici konumlarında olmaları sebebiyle diğer örgüt üyelerinin eylemlerinden de sorumlu tutulacakları ifade ediliyor.