Daltonlar Çetesine Büyük Darbe: Ahmet Timo Yakalandı

İSTANBUL’DA YAKALANAN SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, İnterpol’den kırmızı bülten çıkartılan Daltonlar Suç Örgütü’nün lideri Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yurtdışı operasyonları sayesinde yakalandı ve dün Türkiye’ye getirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen Timo’nun “Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek”, “Kasten öldürme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Kasten yaralama”, “Yağma”, “Silahlı tehdit”, “Mala zarar verme”, “Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma”, “Otomobil hırsızlığı” gibi toplam 31 suçtan arandığı tespit edildi. Savcılık, Timo’nun gözaltında kalmasını sağlamak için 4 gün süreyle gözaltı kararı verdi.

ÖNEMLİ SUÇLARDA BAŞ ŞÜPHELİ

Ayrıca, Timo’nun daha önceki tarihlerde gerçekleşen bazı olaylarla da bağlantılı olduğu belirlendi. 27 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul’da Eyüp Kara’nın öldürülmesi ve 25 Eylül 2024 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen Yunus Erden cinayetlerinde baş şüpheli olduğu bilgisi edinildi.