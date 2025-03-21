Gündem

Daltonlar Çetesine Büyük Darbe: Ahmet Timo Yakalandı

daltonlar-cetesine-buyuk-darbe-ahmet-timo-yakalandi

İSTANBUL’DA YAKALANAN SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, İnterpol’den kırmızı bülten çıkartılan Daltonlar Suç Örgütü’nün lideri Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yurtdışı operasyonları sayesinde yakalandı ve dün Türkiye’ye getirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen Timo’nun “Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek”, “Kasten öldürme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Kasten yaralama”, “Yağma”, “Silahlı tehdit”, “Mala zarar verme”, “Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma”, “Otomobil hırsızlığı” gibi toplam 31 suçtan arandığı tespit edildi. Savcılık, Timo’nun gözaltında kalmasını sağlamak için 4 gün süreyle gözaltı kararı verdi.

ÖNEMLİ SUÇLARDA BAŞ ŞÜPHELİ

Ayrıca, Timo’nun daha önceki tarihlerde gerçekleşen bazı olaylarla da bağlantılı olduğu belirlendi. 27 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul’da Eyüp Kara’nın öldürülmesi ve 25 Eylül 2024 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen Yunus Erden cinayetlerinde baş şüpheli olduğu bilgisi edinildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Bahçeli’den Özel’e Yargıya Saygı Uyarısı

MHP'nin sosyal medya paylaşımında Genel Başkan Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'e dikkat çekici bir mesaj gönderdi. Uyarının arka planı ise merak konusu.
Gündem

Özel’in Sözleri Hadsizliktir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturması sonrası CHP lideri Özgür Özel'in sokak çağrısına yanıt vererek, sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.