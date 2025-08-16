Daltonlar İddianamesi Kabul Edildi: 105 Sanık Yargılanacak

İDDİANAMENİN KABULÜ VE GEREKEN SÜREÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 105 sanık hakkında açılan davanın yargı sürecine yakın bir zamanda başlanması bekleniyor. İddianame 1676 sayfa uzunluğunda ve burada 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki” ve 69’u tutuklu, 9’u firari toplamda 105 “şüpheli” yer almakta.

ÖRGÜT YAPISI VE ETKİNLİKLERİ

İddianamede, suç örgütünün yapısı ve ortaya çıkış süreci detaylı bir şekilde ele alınıyor. Firari örgüt elebaşı Barış Boyun’un, Türkiye’deki örgüt faaliyetlerini sürdürmesi için çeşitli çalışma alanlarında farklı kişileri yöneticilik pozisyonlarına atadığı belirtiliyor. BARIS BOYUN’UN yanında yer alan Beratcan Gökdemir ise silahlı eylem grubunun elebaşı olarak tanımlanıyor. Yenibosna’da aktif bir grup olan ve “Daltonlar” ismini taşıyan yapı, Boyun’un adına çok sayıda silahlı saldırı, cinayet ve yağma gerçekleştirmiş. Gökdemir’in Mart 2024’te Boyun’dan ayrıldığı ve Daltonlar’ın başına geçtiği kaydediliyor.

GENÇLERİN OYUNLARDAN ETKİLENMESİ

İddianamede, “Daltonlar”ın iç yapısının bilinen diğer suç örgütlerine göre belirgin farkları olduğu ifade ediliyor. Üyelerin çoğunun 15-20 yaş aralığında gençlerden oluştuğu, bu gençlerin bilgisayar oyunları ile yetiştirildiği ve internet tabanlı dizilerden etkilendiği vurgulanıyor. Örgüt elebaşları ve yöneticileri, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak, genç nesil üzerinde bir hayranlık yaratmayı ve onları örgüte katılmaya teşvik etmeyi hedefliyor. Bu süreçte gençler, “kamikaze dronu” gibi görevlerde kullanılmakta.

CEZA TALEPLERİ VE HUKUKİ DURUM

İddianamede, firari sanıklar Beratcan Gökdemir ve diğerleri ile tutuklu sanıklar Ahmet Mustafa Timo ve Sinan Memi’nin bir dizi suçtan sorumlu tutulduğu aktarılıyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma gibi suçlar nedeniyle bu sanıkların ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve yıllar süren hapis cezası isteniyor. Bu sanıkların yönetici konumda yer alması sebebiyle, diğer örgüt üyelerinin eylemlerinden de sorumluluk taşıdığı belirtiliyor.