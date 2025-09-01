Damda Oynayan Çocuk Elektrik Çarpmasıyla Yaralandı

YETKİLİLERİ UYARMIŞTI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yer alan Ellek beldesindeki Şehit Ali Gökçe Mahallesi’nde, damda oyun oynayan 7 yaşındaki Ali A., evin üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı. Küçük Ali, ailesi tarafından hemen Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan muayenelerde vücudunda ciddi yanıklar olduğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından Ali A., Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

BEYAZ KOD KALDIRILMADI

Dede Ali Kurt, torununun bu yıl ilkokula başlayacağını belirtti. Dede, “Annesiyle evdeyken çocuk dama çıkıyor. Damda da elektrik yaklaşık 2 metre yükseklikte. Daha önce müracaat ettik, kaldırılmasını istedik. Cuma günü elektrikçiler de geldi, ‘Zarar vermez’ dediler. Torunumun annesi, ‘2 dakika önce yanımdaydı’ diyor. Birden dama çıkmış, elektrik sesine çıkmış annesi. 1 metrelik cisimle yüksek gerilime vurunca çok büyük bir gürültü olmuş, herkes koşmuş. Annesi çıktığında damda baygın haldeymiş. Orada çiçek tenekelerinde topraklar falan varmış. Komşular hemen koşmuş, toprağı dökmüşler. Ancak şimdi çocuk hastanede. Durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Doktorlar göstermiyor ama hayırlısı Allah’tan” şeklinde konuştu.