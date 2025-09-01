Damda Oynayan Çocuk Elektrik Çarptı

OLAYIN GERÇEĞİ

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Ellek beldesindeki Şehit Ali Gökçe Mahallesi’nde, damda oyun oynayan 7 yaşındaki Ali A., evin üzerindeki yüksek gerilim hattına kapılarak ciddi şekilde yaralandı. Küçük Ali, ailesi tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve vücudunda ağır yanıkların oluştuğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından, Ali A. Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

AİLENİN ENDİŞELERİ

Torununun bu yıl ilkokula başlayacağını belirten dede Ali Kurt, “Annesiyle evdeyken çocuk dama çıkıyor. Damda da elektrik yaklaşık 2 metre mesafede. Daha önce başvuruda bulunduk, kaldırılması için dilekçe verdik. Cuma günü elektrikçiler geldi, ‘Zarar vermez’ dediler. Torunumun annesi, ‘2 dakika önce yanımdaydı’ diyor. Birden dama çıkmış. Elektrik sesi duyulduğunda annesi dışarı çıkmış. 1 metrelik bir cisimle yüksek gerilime vurunca büyük bir gürültü olmuş ve herkes koşmuş. Annesi çıktığında çocuğu baygın halde bulmuş. Orada çiçek tenekelerinde topraklar vardı. Komşular toprak dökmeye çalışmış ama çocuk şu an hastanede. Durumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Doktorlar göstermiyor ama hayırlısını bekliyoruz” şeklinde konuştu.