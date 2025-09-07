Daniele Santarelli: Üzgünüz, çok yakındık!

BAŞANRETER DANİELE SANTARELLI’DEN DEĞERLENDİRME

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Başantrenörü Daniele Santarelli, gümüş madalya elde ettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, kazanmak için her şeyi denediklerini belirtti. Dünyanın en iyi takımlarından biri olan İtalya’ya karşı mücadele ettiklerini söyleyen Santarelli, “Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık.” ifadesini kullandı.

GURUR VE MÜCADELE VURGUSU

Santarelli, “Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum. Bence onlar bizi yenmek için çok mücadele ettiler.” sözleriyle takımının gösterdiği çabayı öne çıkardı. Bazı anlarda rakip takımı zor bir duruma sokmayı başardıklarını vurgulayan Santarelli, “Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum. Herkes bize inandı, bizi destekledi.” diyerek, takımına olan güvenin önemine dikkat çekti. Son olarak, “Bugün bence mutlu olabilirler.” dedi.