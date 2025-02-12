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Danimarka’dan Rusya Uyarısı: Büyük Savaş İhtimali

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RUSYA’NIN ASKERİ MODERNİZASYONU

FE tarafından yayımlanan istihbarat raporuna göre, Rusya son yıllarda askeri teçhizatını modernize etme yeteneğini artırdığı ve askeri ekipman üretiminde önemli bir sıçrama gösterdiği ifade ediliyor. Raporda, “Rusya bugün NATO’ya karşı yeniden silahlanmak için kaynak yaratabilir, özellikle de dışarıdan aldığı mali ve maddi destek sayesinde.” ifadesi dikkat çekiyor.

BÖLGEDEKİ ASKERİ DURUM

Raporda, Danimarka’ya yönelik bir “askeri saldırı” tehdidinin bulunmadığı belirtiliyor. Bununla birlikte, Rusya’nın bölgede en büyük askeri güç olduğu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu gücünü korumayı tercih edeceği vurgulanıyor.

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