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Danimarka’dan Trump’a Grönland İle California Takası

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DANİMARKA’NIN TRUMP’A CEVABI

Danimarkalılar, eski ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı satın alma önerisine karşılık olarak California eyaletini talep ediyor. “Danimarkalaştırma” (Denmarkification) adlı internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bu kampanyanın amacının Grönland yerine California’nın satın alınmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

CALIFORNIA’YI DANIŞMAK İSTİYORLAR

Cumhuriyetçi Trump’ın, Demokratların güçlü bölgelerinden biri olan California’ya karşı olan tutumuna dikkat çekildi. Açıklamada, “Trump, California’nın en büyük hayranı sayılmaz. Uygun bir fiyat karşılığında, burayı vermeye istekli olacağından eminiz.” ifadeleri yer aldı. Bu şekilde Danimarka, Trump’a karşı bir yanıt vermeyi hedefliyor.

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