Danimarka’nın Grönland Kararı: ABD’nin Ağır Sözlerine Tepki

DANİMARKA ORDUSUNDAN KAMUOYUNA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Danimarka’nın Berlingske medya kuruluşu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland ile ilgili açıklamalarının ardından, 1952 yılında hazırlanmış olan bir karar belgesini kamuoyuna sundu. Bu belge, İkinci Dünya Savaşı sonrası Danimarka ordusunun hazırlıksız yakalanmaması için alınan önlemleri içermektedir. Belgeye göre, Danimarka Silahlı Kuvvetleri, ulusal topraklara yönelik herhangi bir saldırı durumunda, resmi bir savaş ilanı olmasa bile anında müdahale edebilecek. Ayrıca, Danimarka askerlerinin “düşman tarafından esir alınan veya başka bir şekilde etkisiz hale getirilen yetkililerden” emir almaması gerektiğine de dikkat çekilmektedir.

GRÖNLAND ÜZERİNE YAPILAN AÇIKLAMALARIN ARDINDAN

ABD Başkanı Trump, stratejik konumda bulunan Grönland adasında Rus ve Çin etkisinin arttığını belirterek, “Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland’a ihtiyacımız var.” demişti. Trump, ABD’nin Grönland üzerindeki kontrolünün, Batı’nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı ve Avrupa Birliği’nin (AB) güvenliği açısından da “buna ihtiyaçları olduğunu” ifade etti.

GRÖNLAND’IN GEÇMİŞTEKİ TAVRI

Grönland, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olma statüsünü korumaktadır. Daha önce ABD tarafından yapılan, egemenlik devrini de içeren teklifler, Grönland yönetimi tarafından reddedilmişti. Bu durum, uluslararası alanda Grönland’ın politik duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

