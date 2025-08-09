Danıştay, Barajı 125 Bine Çekti

YKS 2025 SÜRECİNDE TERCİH DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Üniversite sınavı kapsamında olan YKS 2025 sürecinin son aşamasına gelindi. Adaylar, açıklanan sınav sonuçlarına dayanarak ilk tercihlerini yapmaya başladı. 1 Ağustos’ta başlayan tercih dönemi, 13 Ağustos’ta sona erecek. Özellikle hukuk fakülteleriyle ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.

HUKUK FAKÜLTESİ GİRİŞ BARAJI YENİDEN BELİRLENDİ

Danıştay 8. Dairesi, hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ TERCİHLER YENİDEN DÜZENLENEBİLECEK

Tercih sürecinin 13 Ağustos’a kadar devam edeceği biliniyor. Tercihini yapmış olan adaylar, listelerini yeniden düzenleyebilecek. Bu nedenle, adaylar için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacak. Özvar, tüm adaylara başarılar dileyerek, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

BAKAN TUNÇ’TAN BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz hafta hukuk fakültelerindeki başarı sıralamasının artırılmasına dair açıklama yapmıştı. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, güçlü bir adalet sisteminin alanında uzman hukukçularla mümkün olduğunu belirtti. “Hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltilmiştir” diyen Bakan, “Türkiye Yüzyılı’nın ilk strateji belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde de yer verdiğimiz hedef doğrultusunda, artık hukuk fakültelerine yalnızca başarı sıralamasında ilk 100 bin içinde yer alan adaylar kabul edilecektir.” diye ekledi.

GELECEK HUKUKÇULARA BAŞARILAR

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde belirlenen hedef doğrultusunda, artık hukuk fakültelerine yalnızca başarılı adayların kabul edilmesi öngörülüyor. Tunç, millet adına karar veren hakim ve savcıların, savunmanın temsilcisi olan avukatların, daha güçlü bir donanımla yetişmesinin adalet sistemine olan güveni pekiştireceğine inandığını dile getirdi. geleceğin hukukçularına tercih sürecinde başarılar diledi.