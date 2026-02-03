Danıştay Seçimleriyle YSK Üyeleri Belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğini yürütmekte olan Başkanvekili Ekrem Özübek ile üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt’ün görev sürelerinin sona ermesi üzerine Danıştay’da yeni seçim gerçekleştirildi. Danıştay Genel Kurulu tarafından 27 Ocak’ta yapılan oylamada, YSK üyeliğine seçilen ilk isim İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler oldu. Bugünkü seçimde ise Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ile Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin, en yüksek oyu alarak YSK’nin yeni üyeleri olarak belirlendi.

YSK BAŞKANLIĞI İÇİN SEÇİM SÜRECİ

YSK’nın Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin, Yargıtay Genel Kurulundaki seçimlerin ardından netleşmesi bekleniyor. Yargıtay ve Danıştay’dan belirlenen yeni üyeler, yemin ederek görevlerine başlayacak. Yemin töreninin ardından, görev süresi devam eden mevcut üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK başkanlığı için seçim yapılacak.

SEÇİMİN DETAYLARI

Gizli oyla gerçekleştirilecek olan bu seçimde, en fazla oy alan isim YSK’nin yeni başkanı olacak. Yeni seçilen üyeler de başkanlık pozisyonu için aday olma hakkına sahip olacak.

