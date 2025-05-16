Danıştay, yemek kartı SGK prim muafiyetini onayladı

YEMEK KARTI SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Milyonlarca çalışanı etkileyen yemek kartı sorunu aydınlığa kavuştu. Yemek Kartı Hizmetleri Derneği, yemek kartı yardımlarının SGK primine tabi olup olmadığına dair uzun bir hukuki sürecin sonlandığını bildirdi. Dernekten yapılan açıklamada, Danıştay’ın kararının, iş dünyasında yıllarca uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemin onayladığı belirtildi.

YEMEK KARTI YARDIMLARINDA SGK PRİMİNDEN MUAF OLUNACAK

İşverenlerin daha önce olduğu gibi çalışanlarına sağladığı yemek kartı yardımlarında SGK priminden muaf olacağı belirtildi. Açıklamada, “Karar, iş dünyasında yıllardır uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemin, yüksek yargı tarafından açık bir şekilde onaylandığını gösteriyor.” ifadelerine yer verildi. Bu karar sayesinde çalışanlar, sosyal haktan kesintisiz bir şekilde yararlanmaya devam edecek. Özetle, Danıştay’ın bu olumlu kararı, yemek yardımları konusundaki yerleşik uygulamanın hukuk çerçevesinde teyit edilmesi anlamına geliyor. Hem işverenler hem de çalışanlar için uzun zamandır var olan bir hakkın korunması sağlanmış oldu.

MARKET KULLANIMI KONUSU AÇIKLIĞA KAVUŞTU

Açıklamada, uzaktan veya hibrit çalışma gibi yeni iş biçimlerinin artmasının, yemek yardımlarında daha esnek çözümler arayışını artırdığı ifade edildi. Her kesimden çalışanın beslenme ihtiyacını karşılamak ve esnek alternatifler sunmak, yemek kartı uygulamasını pratik bir çözüm haline getiriyor. “Danıştay, aldığı kararla çalışma hayatının günümüzdeki koşullarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, yemek kartlarının mevcut kullanım alanlarında ayni yemek ve beslenme yardımı niteliğini koruduğunu” belirtti. Kartların kapalı devre yapısı ve faturalı hizmet olmasından dolayı market gibi diğer gıda işletmelerinde kullanılmasının yardımın ayni niteliğini etkilemediği de açıklamada vurgulandı. Böylece, Danıştay yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini onaylamış oldu.

Daha YÜKSEK YEMEK YARDIMI YAPILABİLMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI

Açıklamada, bu kararın işverenlerin çalışanlarına yemek kartıyla sundukları yardımların sigorta primine tabi tutulmayacağının teyidi anlamına geldiğine dikkati çekildi. İşverenler, prim ödemeden çalışanlara yemek desteği sunmaya devam edebilecek. Çalışanlar için daha yüksek yemek yardımları yapılmasının önündeki maliyet engeli de kaldırılmış oldu. Yemek kartlarının yalnızca işverenler ve çalışanlar için değil, lokanta, restoran, kafe, market ve büfe gibi pek çok gıda işletmesi için de ekonomik fayda sağladığı ifade edildi. Kararın sadece sosyal yardımları değil, aynı zamanda bu sektörlerin ekonomik canlılığını da koruduğu belirtildi. Açıklamada, “Sonuç olarak, bu karar yalnızca hukuki bir sonuç değil; aynı zamanda işveren, çalışan ve yeme-içme sektörü için sürdürülebilir bir sosyal yardım modelinin teminatıdır.” denildi.

EKONOMİNİN BİRÇOK NOKTASINA OLUMLU YANSIYACAK

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, Danıştay’ın kararının iş dünyasında yerleşik uygulamayı hukuki güvence altına alması ve çalışanların sosyal haklarını koruması açısından oldukça sevindirici olduğunu ifade etti. Öner Piyade, yemek kartlarının çağın değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve birçok çalışanın beslenme hakkını teminat altına alan modern bir çözüm olduğunu kaydetti. “Bu gelişmeyle işverenlerimizin yemek desteğini sürdürme konusundaki motivasyonu artacak, çalışanlarımız da bu destekten kesintisiz şekilde yararlanmaya devam edecektir,” dedi. Ayrıca, bu kararın yeme-içme sektörüne canlılık kazandırması bekleniyor. “Sistemin yasal güvenceye kavuşmasını memnuniyetle karşılıyor ve kararın çalışma hayatında sosyal hakların daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.