Danıştay, YEMEK KARTI yardımlarında SGK prim muafiyetini onayladı

YEMEK KARTI SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTU

Milyonlarca çalışanın gündemini meşgul eden yemek kartı problemi nihayet netlik kazandı. Yemek Kartı Hizmetleri Derneği, yemek kartı yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primine tabi olup olmadığı konusunda süregelen hukuki sürecin tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Danıştay’ın verdiği kararın, iş hayatında uzun yıllardır devam eden bir uygulamanın onaylandığı ve bu durumun çalışanların sosyal hakları açısından büyük bir önem taşıdığı ifade edildi.

SGK PRİMİNDEN MUAFİYET SAĞLANACAK

Açıklamada, işverenlerin çalışanlarına sunduğu yemek kartı yardımlarında SGK priminden muafiyetin süreceği vurgulandı. Dernek, “Karar, iş dünyasında yıllardır uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemin, yüksek yargı tarafından açık bir şekilde onaylandığını gösteriyor” şeklinde ifadelere yer verdi. Bu karar, çalışanların bu sosyal yardımdan kesintisiz olarak faydalanmaya devam edeceği anlamına geliyor. Sonuç olarak, Danıştay’ın olumlu kararı, yemek yardımları konusundaki yerleşik uygulamanın hukuk zemininde teyit edildiği anlamını taşıyor.

MARKET KULLANIMI İLE ESNEK ÇÖZÜMLER

Açıklamada, uzaktan ya da hibrit çalışma modellerinin artmasının yemek yardımlarında daha esnek çözümler gerektirdiği dile getirildi. Çalışanların beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve esnek alternatiflerin sunulması, yemek kartı uygulamasının pratik bir çözüm olmasına olanak tanıdığı belirtildi. Danıştay’ın kararı, yemek kartlarının mevcut kullanım alanlarında ayni yemek ve beslenme yardımı olarak nitelendirildiğini, kapalı devre çalışma yapısı ve faturalı hizmet sunumunun marketlerde de kullanılmasına olanak tanıdığını ortaya koyuyor.

DAHA YÜKSEK YEMEK YARDIMI MÜMKÜN HALE GELDİ

Bu karar, işverenlerin çalışanlarına yemek kartı ile sağladıkları yardımların SGK primine tabi tutulmayacağının teyidi anlamına geliyor. İşverenler, prim ödemeden çalışanlarına yemek desteği sunmaya devam ederken, daha yüksek tutarlarda yemek yardımı yapılabilmesi için finansal engellerin ortadan kalktığı gözlemleniyor. Yemek kartlarının yalnızca işverenler ve çalışanlar için değil, lokanta, restoran, market gibi birçok sektörde ekonomik fayda sağladığı belirtildi. Açıklamada, “Bu karar sadece hukuki bir sonuç değil; aynı zamanda işveren, çalışan ve yeme-içme sektörü için sürdürülebilir bir sosyal yardım modelinin teminatıdır” denildi.

EKONOMİYE OLUMSUZ YANSIMALARI OLABİLİR

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, Danıştay’ın kararının iş dünyasında yerleşik uygulamaya hukuki bir güvence sağladığını ve çalışanların sosyal haklarını korumak açısından oldukça sevindirici olduğunu ifade etti. Yemek kartlarının çağın ihtiyaçlarına uygun modern bir çözüm sunduğunu vurgulayan Piyade, “Bu gelişmeyle işverenlerimizin yemek desteğini sürdürme konusundaki motivasyonu artacak, çalışanlarımız da bu destekten kesintisiz şekilde yararlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu karar yeme-içme sektörünün canlanmasına katkı sağlayarak ekonominin pek çok noktasına olumlu etkilere sahip olacaktır” dedi.