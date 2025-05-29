“Danla Bilic Kalça Dolgusunu Anlattı!”

DANLA BİLİC’İN ESTETİK MÜDAHALELERDEN KAYNAKLI SAĞLIK SORUNLARI

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, estetik müdahaleler sonucunda yaşadığı sağlık sorunlarını halka duyurmaya devam ediyor. Son zamanlarda, üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle başına gelen sıkıntıları takipçilerine anlatan Bilic, bu işlem hakkında kendisinin yeterince bilgilendirilmediğini belirterek yaşadığı pişmanlığı paylaşmıştı. Fenomen isim, “Kalça dolgusu asla yaptırmayın” diyerek estetik uygulamaları düşündürenleri uyarıyor.

DOLGU TEMİZLEME AMELİYATI GEÇİRDİ

Bu açıklamalarının ardından Bilic, dolgu temizleme ameliyatı geçirdi. Sosyal medya platformunda ameliyat sürecini takipçileriyle paylaşan ünlü isim, vücudundan çıkarılan dolgu miktarını görünce kendisinin bile şoke olduğunu ifade etti. “Affınıza sığınıyorum” diyerek yaptığı açıklamada, çıkarılan dolgu kütlesini gösterdiği fotoğraflar takipçileri arasında büyük bir etki yarattı.