Darhane İşçi Alımı İçin Detaylar Açıklandı

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Darhane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, çeşitli kadrolar için çok sayıda personel alımında bulunacağını açıkladı. Peki, bu alımlar hangi kadrolarda gerçekleşecek? Başvuru şartları neler? Bu gibi merak edilen soruların cevaplarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Darphane işçi alımları, KPSS Puanı ile ya da KPSS siz Kura yöntemi ile gerçekleştirilecek. Personel alımı için kontenjan dağılımı belirlenmiş olup Maliye Bakanlığı Darphane bünyesinde istihdam sağlamak isteyen adaylardan bazı genel ve özel şartlar talep edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLARI

Darphane işçi alımı başvuruları 4 Kasım 2024 tarihinde başlayacak ve en geç 8 Kasım 2024 tarihine kadar tamamlanması gerekmekte. Adayların başvurularını yalnızca İŞKUR üzerinden yapmaları gerektiği için ilan detaylarına aşağıdaki linkten ulaşmaları mümkün.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI