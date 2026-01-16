Darıca’da Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Kapanıyor

Darıca’da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı kapatma kararı aldı. 1993 yılından beri hizmet veren tesis, 286 hayvan türü ile yaklaşık 3 bin 600 hayvana ev sahipliği yapmasının yanı sıra botanik parkında 600 çeşit bitki ve 8 bini aşkın bitki türü barındırıyordu. Tesisin işletmecisi, ziyaretçi girişlerini tamamen durdurma yönünde bir karar aldı. Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanların ise Türkiye’nin farklı şehirlerindeki hayvanat bahçelerine gönderildiği bildirildi.

KAPANMA KARARI İŞLETME SAHİBİNİN TALEBİYLE GERÇEKLEŞTİ

Uzun yıllardır aktif olan tesisin kapanma süreci, işletmeci ailenin talebi doğrultusunda başlatıldığı öğrenildi.