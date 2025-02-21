Darphane Bazı Madeni Paraları Üretmedi

YÜKSEK ENFLASYONUN ETKİLERİ

Yüksek enflasyon nedeniyle Türk lirasının alım gücünde kayıplar yaşanıyor ve bu durum para üretimini de etkiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak ayında 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruş değerinde madeni para tedavüle sokulmuyor.

YENİ PARALARIN PİYASAYA GİRMESİ

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, 84 bin adet 50 kuruş, 45 milyon 492 bin adet bir TL ve 16 milyon 853 bin adet beş TL madeni para piyasaya sürüldü. Toplamda 62 milyon 429 bin adet madeni para tedavüle çıktı. Böylece, tedavüldeki beş TL miktarı 201 milyon 262 bin 807 adet, bir TL miktarı ise 4 milyar 354 milyon 747 bin 610 adede ulaştı. 50 kuruş miktarı ise 1 milyar 585 milyon 417 bin 950 adet seviyesine yükseldi. Tedavüldeki toplam madeni para sayısı 13 milyar 142 milyon 154 bin 976 adede ulaştı.