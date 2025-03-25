Darphane’den UTTS Montaj Fiyat Güncellemesi

TÜRKİYE’DE TAŞIT TANIMA SİSTEMİ’NDE YENİ HİZMET BEDELİ

Türkiye’deki taşıtların akaryakıt alımlarını kayıt altına almak ve vergi kaçaklarının önüne geçmek için geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTTS) montaj fiyatları güncellendi. Sistemin temeli olan ve Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak adlandırılan çiplerin montaj ve hizmet bedeli, 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak duyurulmuştu.

YENİ MONTAJ ÜCRETİ BELİRLENDİ

Darphane’nin resmi web sayfasında yapılan açıklamaya göre, 25 Mart 2025 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni montaj hizmet bedeli toplamda KDV dahil 2.172 TL olarak uygulanacak.

24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında 2025 yılı için ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptıranlara araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacak. Ayrıca, montaj yaptırmamış ancak 2025 yılı bedelini ödeyenler de araç başına 619,45 TL iade alabilecek. Belirtilen tarihler arasında UTTS’ye ilk kez başvuracak araç sahipleri, 2.791,45 TL yerine 2.172 TL ödeme yapacak.

ZORUNLULUK KAPSAMI

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takma zorunluluğu, şirket adına kayıtlı tüm araçları kapsıyor. İşletmeye dahil olan araçların yanı sıra kiralama yoluyla kullanılan araçların da TTB taktırması gerekiyor. Bireysel taşıt sahipleri için ise herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. Montaj işlemleri, Türkiye genelinde 81 ilde, 150’den fazla yetkilendirilmiş mobil ve yerleşik noktada uzman ekipler tarafından yapılıyor. Bu hizmet noktalarında tüm araç tipleri ve akaryakıt dağıtım firmalarıyla %100 uyumlu TTB’ler temin edilebiliyor. Başvuru ve ödeme işlemleri, Darphane’nin resmi web sitesi olan utts.gov.tr üzerinden gerçekleştirilmekte.