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“Darülaceze’de Gönüllü İletişim ve Eğlence”

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DARÜLACEZE’DE SÜRPRİZ ZİYARET

Ünlü isimler, Darülaceze’deki sakinlere tatlılar ikram edip keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Darülaceze sakinlerine mini bir konser veren Ortak, “2013 yılından beri Darülaceze gönüllüsüyüm. Cumhuriyetimizin 101’inci yılında tatlı ikramı yapmak istedik. Aslında tatlı bir bahane, önemli olan sohbet. Buraya gönüllü elçi lazım. Burada hareketli şarkılar seslendiriyoruz” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Bu etkinlik, ünlü isimlerin sosyal sorumluluk projelerine olan katkılarını bir kez daha gözler önüne serdi. Gönüllülerin desteğiyle gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, Darülaceze sakinlerinin moral bulmasına ve toplumla daha fazla etkileşim kurmasına olanak tanıyor.

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