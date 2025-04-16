Datça’da Hayvanlara Karantina Uygulanıyor

HASTALIK ORTAYA ÇIKTI

Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Hızırşah Mahallesi’nde bir oğlakta gözlemlenen burun akıntısı, hayvancılığı tehdit eden “mavi dil hastalığı”nı ortaya çıkardı. Yapılan laboratuvar testleriyle kesin teşhis konulduktan sonra, hastalığın yayılmasını önlemek için ilçe genelinde sıkı karantina önlemleri uygulamaya alındı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ilçeye giriş ve çıkışlarının 40 gün süreyle durdurulduğu belirtildi. Bu süre zarfında hayvancılık faaliyetleri kontrol altında tutulacak, olası yayılım riskine karşı ilçe genelinde gözlem ve tarama çalışmaları yapılacak.

İNSAN SAĞLIĞINA ETKİ ETMİYOR

Uzmanlar, mavi dil virüsünün insanlara bulaşmadığını, ancak hayvanlar arasında sivrisinek ve kan emici bitler yoluyla hızla yayıldığını ifade etti. Hastalığın özellikle küçükbaş hayvanlar üzerinde ciddi kayıplara yol açabileceği, bu nedenle alınan önlemlerin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

HAYVAN SAHİPLERİNE UYARI

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara çağrıda bulunan yetkililer, burun akıntısı, yüksek ateş ve iştahsızlık gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Karantina sürecinin titizlikle yürütüleceği ve bölgedeki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.