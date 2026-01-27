Datça’da Sele Kapılan Sürücü Çalıya Tutunarak Kurtuldu

datca-da-sele-kapilan-surucu-caliya-tutunarak-kurtuldu

Datça Karaköy Mahallesi’nde bir kişi sel felaketiyle karşılaştı

İsimli kişi, bölgedeki arazisine gezmeye gitmişti. Hava koşullarının ani bir şekilde kötüleşmesiyle geri dönmeye çalışan kişi, aşırı yağış nedeniyle taşan dereden geçmeye çalışırken aracıyla sele kapıldı. Sürüklenmeye başlayan talihsiz kişi, bu esnada yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek yeğeni ve eşine ulaştı.

YARDIM İÇİN HIZLA HAREKETE GEÇİLDİ

Yeğeni, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardıma çağırdı. İhbar üzerine hızlıca bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve MAG-AME SAR ekipleri yönlendirildi. Ekipler olay yerine ulaştıktan sonra aracı bulsalar da, sürücünün araçta bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

KURTARILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık bir saatlik çabalar sonucunda, kişi dere kenarında bir çalıya tutunmuş halde bulundu. Olay yerindeki ilk kontrollerin ardından hipotermi riski nedeniyle hemen Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

