Çorum’da Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı

KAZA ÇORUM-İSKİLİP YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Olay, Çorum-İskilip karayolu üzerindeki Deller köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Orhan C. yönetimindeki 19 AEN 980 plakalı otomobil, Eyüp Y. idaresindeki 19 AEN 536 plakalı araçla çarpıştı.

ÇARPİŞME SONUCU ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Gelişen olayda, çarpışan otomobiller kullanılmaz hale gelirken sürücülerle birlikte araçta bulunan Dilek C. (38), Elif Osman Y. (62), Seyit Ç. (37), Gamze C. (15), Elanur C. (17) ve Eda Y. (10) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım çağrısında bulundu.

YARALILAR KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda, araç içinde sıkışan yaralılar kurtarıldı.