Trump’ın El Maliki Adaylığına Sert Tepkisi: Irak’a Yardım Kesilecek

trump-in-el-maliki-adayligina-sert-tepkisi-irak-a-yardim-kesilecek

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN EL MALİKİ TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Irak’ın eski Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki’nin yeniden başbakanlık için aday olarak gösterilmesine karşı çıktığını ifade etti.

İRAK’A DESTEK ÇEKİLECEK

Trump, el-Maliki’nin başbakan seçilmesi durumunda Irak’a yönelik yardımların durdurulabileceğini belirtti. “Irak, Nuri Kamil el-Maliki’yi başbakan olarak yeniden seçerek çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. El-Maliki en son iktidardayken ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi” diyerek, bu durumun tekrarlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

SEÇILIRSE IRAK BAŞARISIZ OLACAK

Trump, el-Maliki’nin çılgın politikaları ve ideolojileri sonucu, seçilmesi halinde Irak’a ABD’nin yardımda bulunmayacağını vurguladı. “Eğer biz yardım etmezsek, Irak’ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır olacak” şeklinde konuştu. Irak’ta 11 Kasım 2025’te gerçekleştirilen genel seçimler sonucunda, Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, meclisteki en büyük grup olarak el-Maliki’yi başbakan adayı olarak duyurdu.

