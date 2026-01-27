Bursa’da 3 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Yangın, Akhisar Mahallesi 163. Sokak’ta bulunan üç katlı bir apartmanın çatısında gerçekleşti. Yangını fark eden mahallelilerin durumu bildirmesiyle birlikte, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

İTFAYE MÜDAHALESİ

Alevlere hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını bir saat içinde kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın çatısında hasar oluştu.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni ise araştırma aşamasında.