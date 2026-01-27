İnci Taneleri Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı popüler dizisi İnci Taneleri, 44. bölümüyle sezon finali gerçekleştirmişti. Yeni sezonun heyecanla beklenmesine rağmen, dizinin yeni bölümlerinin bir türlü başlamaması dikkat çekti. Kanal D’nin yayın akışında yer almayan bu fenomen dizinin geleceği, tüm dizi tutkunları tarafından merak konusu oldu.

DİZİ YENİ SEZONA DÖNÜYOR

Dizinin 2. sezonunu kapattığı 15 Mayıs’ta yayınlanan 44. bölüm, ekibin Netflix’te yer alacak olan 8 bölümlük “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin çekimleri nedeniyle yaklaşık 8 ay boyunca setleri kapalı tutacakları bilgisiyle geldi. Heyecanla beklenen dizi için yeni sezon tanıtımı da geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Şenol Sönmez’in yönetmenlik koltuğuna oturduğu dizinin yeni sezonunda, zaman atlaması olmayacağı ve hikâyenin kaldığı yerden devam edeceği bilgisi paylaşıldı. İzleyiciler, dizinin yeni bölümlerinin geleceği için büyük bir heyecan içerisinde beklemeye devam ediyor.