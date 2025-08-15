Davinson Sanchez’in Sözleşmesi 2029’a Uzatıldı

DAVINSON SANCHEZ’İN SÖZLEŞME UZATMA GÖRÜŞMELERİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla dikkate değer bir performans ortaya koyan Davinson Sanchez, hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarındaki kritik anlarda sağladığı savunma katkısıyla öne çıkmayı başardı. Bu sebepten dolayı sarı-kırmızılı yönetim, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatmak amacıyla bir süredir oyuncu ve menajeri ile görüşmeler yapıyordu.

YENİ SÖZLEŞME DETAYLARI

Kolombiyalı futbolcunun mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecekken, yapılan anlaşmayla bu süre 2029 yılına kadar uzatıldı. Yeni sözleşmede ayrıca bir yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor. Bununla birlikte Sanchez’in yeni sözleşme kapsamında maaşında önemli bir artış sağlanması da bekleniyor.

Galatasaray’da 77 maçta forma giyen Davinson Sanchez, bu süreçte 8 gol atmış ve 4 asist yapmış durumda. Bu performansı, kendisini takım içinde vazgeçilmez bir oyuncu haline getiriyor.