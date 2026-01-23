Davos Zirvesi’nde Trump’tan Gündeme Damga Vuran Açıklamalar

İsviçre’nin Davos kasabasında 20 Ocak’ta gerçekleşen zirve, “Diyalog Ruhu” temasıyla düzenlendi. Toplantıda 250’den fazla oturum gerçekleştirildi ve 130’dan fazla ülkeden iş insanları, siyasetçiler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte toplamda 3 bin katılımcı bir araya geldi. Zirveye, farklı uluslardan 64 devlet başkanı ve başbakan da katılarak, küresel belirsizlikler, jeopolitik ve jeoekonomik riskler, küresel ekonomi, teknolojik dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilirlik konuları üzerinde tartışmalar yapıldı. Ayrıca, Türk iş dünyasından üst düzey yöneticilerin de zirveye katıldığı gözlemlendi.

TRUMP’IN ETKİSİ

Zirve, ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla son yılların en yoğun ve gergin toplantılarından biri haline geldi. Trump, Grönland konusundaki radikal teklifleriyle ve Avrupa ile yaşadığı güç mücadelesiyle gündeme oturdu. Katılımcılar, Trump’ın konuşacağı kongre salonunun önünde uzun kuyruklar oluştururken, Grönland gerilimi ile ilgili açıklamaları merakla beklediler. Trump, konuşmasında Grönland’a olası askeri müdahale seçeneğini ortadan kaldırarak, zirvenin gergin atmosferini bir nebze hafifletti.

YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Konuşmasında ABD ekonomisini öven Trump, yapay zeka üzerindeki mutlak hakimiyetini vurguladı. Çin’e giden teknoloji transferlerini tamamen durduracağını belirtirken, yapay zekayı bir “özgürlük aracı” yerine, ülkesinin gücünün “yeni kalesi” olarak tanımladı. Davos’taki ekonomi gündeminde, özellikle yapay zeka ve teknolojinin ön plana çıktığı dikkat çekti. Üretim ve tüketim süreçlerini köklü bir şekilde değiştirecek olan yapay zeka yatırımları, ekonomik büyümenin önemli motorları olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, zirvenin somut çıktıları arasında Ukrayna’ya yönelik 90 milyar euroluk kredi desteği ve İsrail saldırıları sonrası düzeni sağlamak amacıyla Gazze için önerilen “Barış Kurulu” ön planda yer buldu.