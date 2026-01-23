Davos Zirvesi: Trump’ın Grönland Açıklamaları Gündemde

İsviçre’nin Davos kasabasında 20 Ocak’ta gerçekleştirilen zirve, bu yıl “Diyalog Ruhu” temasıyla düzenlendi. Zirve çerçevesinde 250’den fazla oturum gerçekleştirildi ve 130’dan fazla ülkeden gelen iş dünyası temsilcisi, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte toplamda 3 bin katılımcı bir araya geldi. Farklı ülkelerden 64 devlet başkanı ve başbakanın katılım sağladığı zirvede, küresel belirsizlikler, jeopolitik ve jeoekonomik riskler, küresel ekonomi, teknolojik dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi konular gündeme alındı. Davos’taki toplantılarda Türk iş dünyasından birçok üst düzey yönetici de yer aldı.

TRUMP’IN ZİRVEYE ETKİSİ

Davos ekonomik forumu, ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla son yılların en yoğun ve gergin toplantılarından biri haline geldi. Trump, sadece katılımı ile değil, Grönland konusunda ortaya attığı sürpriz öneriler ve Avrupa ile yaşadığı güç çekişmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Zirveye katılanlar, Trump’ın konuşacağı kongre salonu önünde uzun kuyruklar oluşturarak bekleyişlerini sürdürdü. Grönland gerilimi ile ilgili merakla beklenen açıklamalarda bulunan Trump, konuşmasında bu bölgeye yönelik olası askeri müdahale seçeneğini ortadan kaldırarak zirvedeki gergin atmosferi hafifletmeyi başardı.

YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Trump, konuşmasında ABD ekonomisini öne çıkardı ve yapay zeka açısından ABD’nin küresel hakimiyetini vurguladı. Ayrıca, Çin’e yapılacak teknoloji transferlerini tamamen durdurma sözlerini yineleyerek yapay zekayı yalnızca bir “özgürlük aracı” değil, ülkesinin güç gösterisi ve “yeni kalesi” olarak tanımladı. Ekonomi bakımından ise Davos’ta özellikle teknoloji ve yapay zeka konuları yoğun şekilde ele alındı. Üretim ve tüketim süreçlerini köklü bir biçimde dönüştürecek yapay zeka yatırımları, ekonomik büyümenin önemli motorları olarak değerlendirildi. Ukrayna’ya yönelik 90 milyar euroluk kredi desteği ve İsrail saldırıları sonrasında Gazze için önerilen “Barış Kurulu”, zirvenin somut sonuçları arasında yer aldı.