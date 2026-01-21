Davos Zirvesinde Trump’ın Açıklamaları Piyasalara Etki Etti

DAVOS’TA DÜNYA EKONOMİ FORUMU SÜRÜYOR

Dünya Ekonomik Forumu’nın devam ettiği Davos’ta, ABD Başkanı Donald Trump beklenen konuşmasını gerçekleştirdi. Trump’ın bu etkinlikteki açıklamaları sonrası piyasalarda belirgin hareketlilik yaşandı.

PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Trump, kripto para ile alakalı yasa tasarısını yakın zamanda imzalamayı umduğunu dile getirdikten sonra Bitcoin’de yükseliş gözlemlendi. Trump’tan önce lider kripto para birimi Bitcoin, 88 bin 619 dolardan işlem görmekteydi. Konuşmanın ardından Bitcoin, 90 bin 589 dolara kadar yükseldi.

ONS ALTINDA DALGALANMA

Ayrıca ons altın, Trump’ın konuşması öncesinde 4 bin 878 dolara kadar yükselmişken, açıklamaların ardından değer kaybederek 4 bin 815 dolara geriledi. Dolar endeksi ise Trump’tan önce 98,45 puandayken, Trump’ın açıklamalarının ardından 98,65 puana yükselme gösterdi.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE GERİLME

Trump’ın konuşması öncesinde 1,1732 seviyesinde işlem gören Euro/Dolar paritesi, yükseliş yaşadıktan sonra Trump’ın açıklamalarının etkisiyle 1,1700 seviyesine gerileme göstermiştir.