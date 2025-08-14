Davutköy’de Otomobil Çarpıştı, 6 Ölü

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında meydana gelen trafik kazasında, 22 ACR 179 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobil çarpıştı. Olayın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşlar, durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

KURBANLAR VE KİMLİK TESPİTİ

Kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin araçlardan çıkarılmasının ardından, kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.

İNCELEME SÜRECİ

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından detaylı bir inceleme süreci başlatıldı. Olayın nedenleri ve sürücülerin durumu ile ilgili bilgi toplama çalışmalarına devam ediliyor.