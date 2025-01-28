Dayanıklı Mal Siparişlerinde Düşüş Sürüyor

DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Aralık ayında dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,2 düşerek 276,1 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, ekonomistler tarafından beklenen yüzde 0,6’lık artışın aksine gerçekleşti. Geçtiğimiz ay ise siparişlerde bir önceki döneme göre yüzde 1,2’lik bir azalma gözlemlenmişti. Önemli bir göstergelerden biri olarak kabul edilen savunma dışı havacılık hariç sermaye malı siparişleri ise yüzde 0,5 artış gösterdi ve burada da beklenti yüzde 0,3’lük bir artıştı. Ayrıca, önceki ayın verisi yüzde 0,9’luk bir yukarı yönlü revize alarak güncellendi. Kullanım ömrü en az 3 yıl olan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişlerin, sanayi üretimine dair önemli bilgiler sunduğu belirtiliyor.

YATIRIMDAKİ GÜVEN ARTIYOR

Fed’in 2025’te daha az faiz indirimi yapacağı beklentileri ve borçlanma maliyetlerinin yüksek kalması, işletmelerin ABD başkanlık seçimlerinden bu yana uzun vadeli yatırım yapma konusundaki rahatlamalarına yol açabiliyor. Bazı firmalar, Trump yönetiminin olası tarifeleri öncesinde iş taleplerinde bir geri çekilme yaşandığını bildirdi. Dayanıklı tüketim malları siparişlerindeki sürekli gerileme, ABD imalat sektörünün durumu ve bunun genel ekonomi üzerine olası etkilerine dair endişeleri artırabiliyor. İmalat sektöründeki yavaşlamanın, istihdam, tüketici harcamaları ve ekonomik büyüme üzerindeki olası etkileri dikkat çekiyor.

Bugün açıklanan diğer verilere göre, ülkedeki konut fiyat artış hızı Kasım ayında yüksek borçlanma maliyetlerine rağmen hız kazandı. S&P Case Shiller konut fiyat endeksi, önceki yıla kıyasla yüzde 3,8 oranında bir artış gösterdi. Ekim ayında ise bu artış yüzde 3,6 seviyesindeydi.