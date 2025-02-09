Dedektör Köpekler ‘Adam’ ve ‘Yuri’ Görev Başında

KIRIKKALE’DE NARKOTİK POLİSİNİN ÖNEMİ VE ROLÜ

Kırıkkale, 43 ilin geçiş noktası olarak narkotik polisinin denetimlerini sürekli sürdürebilmesi için önemli bir merkez konumunda. Burada, dedektör köpekler “Adam” ve “Yuri” ile suçlulara karşı mücadele ediliyor. Bu özel eğitimli köpekler, çeşitli alanlarda yapılan eğitimlerle yeteneklerini geliştirerek, gizli bölmelere saklanan uyuşturucuları hızlıca tespit etme işlevi görüyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nin önemli bir parçası olan bu köpekler, suçla mücadelenin başarısını artırıyor.

DENETİMLERİN ARALIKSIZ SÜRMESİ

Kırıkkale’deki polis ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu noktada “Yuri” ve “Adam” köpekleri, gizli bölmelere saklanan uyuşturucuları etkili bir şekilde tespit ediyorlar. Operasyonların etkinliğini artırarak, uyuşturucu geçişini engellemeye yönelik çalışmalara önemli katkı sunuyorlar. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen tatbikatlarla köpeklerin koku alma duyusu ve tepki verme hızları iyileştiriliyor.

UYUŞTURUCU TESPİTİNDEKİ TEKNİKLER

Polis memuru Cem Gökgöz, narkotik köpeklerinin uyuşturucu tespitinde üç farklı tepki verdiğini belirtiyor. Aktif tepki ile köpek, bulduğu yeri kazarak tespit ederken, pasif tepki durumunda hareketsiz kalarak bu yerin önünde oturuyor. Havlayarak tepki veren köpek, tespit ettiği alanı ekiplere bildiriyor. Bu teknikler, operasyonların başarısını önemli ölçüde artırıyor.

EĞİTİM SÜRECİ VE GÖREVE HAZIRLIK

Narkotik köpek idarecisi Cem Gökgöz, bu köpeklerin 3,5 aylık eğitim sürecinden geçtiğini aktarıyor. Eğitim sırasında köpeklerle bağlarını güçlendirmeye özen gösteren idareciler, onları mesai arkadaşları gibi görüyorlar. Köpekler, anne sütünden kesildikten sonra eğitim almaya başlıyor ve çeşitli testlerden geçerek aktif görev yerlerine atanıyorlar.

KÖPEKLERİN EĞİTİMİNDE GÖZETİLEN KRİTERLER

Gökgöz, köpeklerin eğitiminde sağlık, sosyal beceri, özgüven ve avlanma içgüdüsünün önemine dikkat çekiyor. Ayrıca her türlü iklim şartına ve ortama uyum sağlayabilen, dengeli huya sahip köpeklerin tercih edildiği belirtiliyor. Günlük olarak veteriner kontrolünde beslenen köpekler, kuru mama ile birlikte ödül mamaları ve konserve mamalarla besleniyor.

KIRIKKALE’DEKİ NARKOTİK KÖPEKLERİ

Mustafa Kol, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde iki narkotik köpeğinin görev yaptığını ifade ediyor. “Adam” ve “Yuri” isimli bu köpekler, günlük rutinlerinde sağlık kontrollerinin ardından temizlik işlemlerine tabi tutuluyor ve arama faaliyetlerine devam ediyor. Bu süreç, köpeklerin verimliliğini artırmak için büyük önem taşıyor.