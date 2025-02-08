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Dedikodu Kraliçesi: Meghan Markle’ın İlginç Yolculuğu

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MERAKIN BAŞLANGICI

Daha aileye katılacağı açıklandığı andan itibaren, ona yönelik bir merak dalgası başladığı ve bunun giderek arttığı gözlemleniyor. Sadece “mavi kanlı” biriyle evlenen sıradan bir genç kadın bile dikkat çekici olurdu. Ancak Markle ile ilgili daha ilgi çekici detaylar da mevcut.

MARKLE’IN ÇARPICI DETAYLARI

Öncelikle Harry için mesleğini bırakan bir oyuncu olması dikkat çekiyor. Bununla birlikte, İngiliz değil Amerikalı olması da yine ilgi odağı haline getiriyor. Ayrıca, daha önce bir evlilik yaşamış olması ve Harry’den üç yaş daha büyük olması, onu daha da ilginç kılıyor.

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