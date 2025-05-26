Değer Bilgi Merkezi Fırsatlar Sunacak!

YENİ PROJENİN TANITIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), taşınmaz değerlemesi alanında çığır açacak bir projeyi hayata geçiriyor. “Değer Bilgi Merkezi” uygulaması, 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da, 2027 yılının ortasına kadar ise 81 ilde devreye alınacak. Yapay zeka destekli bu sistem, vatandaşlara taşınmazların gerçek piyasa değerlerini şeffaf bir şekilde sunarak emlak piyasasındaki manipülasyonları önlemeyi hedefliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün dijital yapı envanteri çalışmaları, “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi” ve “Değer Bilgi Merkezi” uygulaması ile yeni bir aşamaya geçiyor.

SİSTEMİN FONKSİYONLARI

Vatandaş, yapacağı yatırıma dair tüm bilgilere bu sistemden ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesindeki ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştıran, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz eden yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek. Yatırımının getirisini, maliyetini ve satış fiyatı tahminlerini bu sistemden detaylı bir şekilde öğrenebilecek. Böylece piyasa fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

DEĞER BİLGİ MERKEZİ’NİN ÖNEMİ

Değer Bilgi Merkezi, taşınmazların piyasa değerlerini adil ve şeffaf bir şekilde belirlemek için geliştirilen yapay zeka destekli bir dijital platform. Sistem, her taşınmazın gerçek değerini mahalle ve sokak bazında karşılaştırarak vatandaşlara sunacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin hem vatandaşların yatırım kararlarını kolaylaştıracağını hem de afet riskli iller için önemli bir veri kaynağı olacağını belirtiyor.

AFETE HAZIRLIKTAKİ ROLÜ

Bakan Kurum, projenin afete hazırlık konusunda ciddi katkı sunacağını ifade ediyor: “Bu çalışma afet riskli iller için de büyük önem taşıyor. Taşınmazlarla ilgili tüm bilgilerin yer alacağı bu sistemdeki veriler, kentsel dönüşümden mekansal planlamaya kadar birçok alana altlık oluşturacak.”

DEĞER HARİTALARI VE KULLANIM ALANLARI

‘Değer Bilgi Merkezi’ kapsamında değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri bu haritalara işlenecek. Değer haritaları; kamu kurumları, yerel yönetimler, yatırımcılar ve vatandaşlar için güncel ve karşılaştırılabilir veri sağlayacak. Parsel ve bağımsız bölüm bazında üretilen bu haritalar, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım kararlarında etkin şekilde kullanılacak. Türkiye genelindeki kentsel yerleşim alanlarında bu projenin hayata geçirilmesiyle dijital ve entegre taşınmaz yönetimi altyapısı kurulacak.

İSTANBUL UYGULAMASI VE GELECEK PLANLARI

‘Değer Bilgi Merkezi’nin ilk aşaması, 2026’nın ilk çeyreğinde İstanbul’da başlayacak, 2027 yılı ortasına kadar 81 ilde devreye alınacak. Uygulamanın İstanbul’da hizmete girmesiyle kentteki taşınmaz ekonomisi şeffaf ve adil bir şekilde ortaya konacak.

ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR MODELLERİ PROJESİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi” ile şehirlerin dijital ikizlerini oluşturuyor. Kentsel alanlarda her binanın fiili durumunu yansıtan üç boyutlu şehir modelleri sayısallaştırılmış verilerle dijital ortama aktarılacak. Binaların yaş bilgisi, sınıfı, bağımsız bölüm adedi, adres bilgileri, kullanım amacı gibi veriler dijital ortamda yönetilebilecek. Farklı zamanlarda çeşitli amaçlarla üretilmiş adres, imar durumu, kamusal kısıtlılık gibi veriler de tapu ve kadastro bilgilerinin yanı sıra entegre edilerek, tüm bina bilgilerine hızlı bir şekilde erişilmesini sağlayacak. Bu sistem, kentsel dönüşüm, vergilendirme, afet yönetimi, altyapı ve ulaşım planlaması gibi alanlar için önemli veri altyapısı sunacak.

GELİŞMİŞ ANALİZ YETENEKLERİ

Proje kapsamında, idari birimde (mahalle/ilçe/il) demografik yapıdan mahallenin gelir düzeyine, eğitim seviyesinden sağlık durumuna kadar birçok farklı analiz yapılabilecek. Bu analizler sayesinde; eğitim, sağlık ve ulaşım gibi kamu ve özel sektör yatırımlarının arz talep verimlilik analizlerinin yapılmasına olanak sağlanacak.