Değerli Konut Vergisi İçin Beyanname Süresi Yaklaşıyor

Ev sahiplerinin çoğu tarafından gözden kaçan değerli konut vergisi, son yıllarda artan emlak rayiç değerleri nedeniyle daha geniş bir kitleyi etkiler hale geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, beyanname süresinin 20 Şubat’ta sona ereceğini hatırlatarak, yükümlülerin konut değerlerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

TEK KONUT SAHİPLERİ MUAF

Maliye’nin açıklamasına göre, yalnızca bir konutu olanlar değerli konut vergisi kapsamından muaf tutulacak. Vergi, birden fazla konutu olup rayiç bedeli 17 milyon 711 bin liranın üzerinde olan kişiler için geçerli olacak.

RAYİÇ ARTIKLARI SÜRPRİZ YARATABİLİR

Belediyelerin emlak rayiç bedellerini yüksek oranlarda artırmaları, pek çok konutun değerli konut vergisi kapsamına girmesine neden oldu. Uzmanlar, ev sahiplerinin belediyelerden rayiç bedel sorgulaması yapmalarının önemini vurguluyor.

EMLAK VERGİSİNDEN FARKLI ÜCRET

Değerli konut vergisi, emlak vergisinden ayrı bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Emlak vergisi belediyelere ödenirken, değerli konut vergisi doğrudan Maliye’ye ödenecek. Bu nedenle, emlak vergisinin ödenmiş olması, değerli konut vergisi yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

2026 İÇİN YENİ SINIRLAR BELİRLENDİ

2026 yılında uygulanacak olan vergi oranlarına esas mesken değerleri, 2025 yılındaki rakamların yüzde 12,745 oranında artırılmasıyla belirlenecek. 17 milyon 711 bin liranın üzerindeki konutlar, “değerli konut” sınıfında yer alacak.

VERGİ TUTARLARI NASIL HESAPLANACAK?

17 milyon 711 bin ila 26 milyon 567 bin lira arasındaki konutlar için, 17 milyon 711 bin liralık kısım düştükten sonra kalan tutarın binde 3’ü vergi olarak alınacak.

35 milyon 425 bin liraya kadar olan konutlar için ise, 26 milyon 567 bin lirası üzerinden 26 bin 568 TL vergi uygulanacak.

35 milyon 425 bin liranın üzerinde kalan konutlar için 79 bin 716 TL vergi ödenecek.

VERGİ İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK

Rayiç bedeli değerli konut vergisi sınırlarını aşan mükelleflerin, 20 Şubat’a kadar Değerli Konut Beyannamesi vermesi gerekiyor. Hesaplanan vergi, yıl içerisinde iki taksit halinde ödenecek.