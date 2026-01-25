Değerli Metallerde Rekor Seviyelere İlerleyiş

degerli-metallerde-rekor-seviyelere-ilerleyis

Değerli metallerde jeopolitik gerginliklerin devam etmesi, zayıf dolar endeksi ve ABD Merkez Bankası’na yönelik faiz indirim beklentileri, güvenli limana yönelimi artırarak değerli metallerdeki yükselişi destekliyor. Bu haftada altının ons fiyatı, 5 bin dolar seviyesini test etti.

ALTIN REKOR KIRDI

Altın, bu süreçte en yüksek 4 bin 989,87 dolara çıkarak yeni bir rekor tazeledi ve haftayı 4 bin 986,40 dolardan kapattı.

GÜMÜŞ DEĞER KAZANDI

Gümüşün ons fiyatı da, jeopolitik ve siyasi endişelerin etkisiyle yükseliş kaydetti. Sanayi metali olarak sergilediği fiziki talep, fiyat artışında etkili oldu ve gümüş, 102,5 dolarla yeni bir rekora imza attı.

PLATİNDE GÖRÜLEN TALEP

Platin, değerli metaller arasındaki görece ucuz alternatif olarak dikkat çekti ve 2 bin 779,59 dolara çıkarak rekor kırdı. Analistler, platin için altına göre daha uygun fiyatlı bir seçenek olduğunu belirterek, 2026’da piyasada arz açığı olacağına dair beklentilerin de fiyatlarını destekleyen faktörler arasında yer aldığını ifade etti.

PALADYUMUN RALLİSİ

Paladyumun ons fiyatı da bu hafta boyunca artış gösterdi ve 2 bin 14 dolara ulaştı.

