Değerli Metallerde Sert Düşüş Devam Ediyor: Altın ve Gümüşte Kayıplar Yüzde 20’ye Yaklaşıyor

Altın fiyatları 30 Ocak 2026 Cuma gününde büyük bir düşüş yaşadı. Bir gün önce tarihi zirvelere ulaşan gram altın, yoğun kâr satışları nedeniyle ani bir geri çekilme yaşadı. Yatırımcılar ile altın alım-satımı yapacak bireyler, güncel piyasa fiyatlarını sürekli takip ediyor. ABD Başkanı Trump’ın, Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday göstereceği beklentileri, altın ve gümüş ile birlikte değerli metallere sert satışların gelmesine yol açtı. Altın fiyatlarındaki düşüş yüzde 8’e yaklaşırken, gümüşteki kayıplar neredeyse yüzde 20’yi buldu. Warsh’ın diğer adaylara oranla daha şahin bir politika izleyeceği düşünülürken, başkan Trump’ın Fed başkanlık adayını bugün açıklaması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Saat 13:00 itibarıyla güncel verilere göre altın fiyatları, gram altın için 6.963 TL civarlarında işlem görüyor. 5.602 dolarla rekor kıran ons altın, bu seviyeden sonra 5.200 dolar bandına gerileyerek iç piyasada gram altın üzerinde baskı oluşturdu. 4.946 dolara kadar düşen ons altının güncel fiyatı ise 5.026 dolar seviyesine geriledi. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki oynamalar, altın fiyatlarının yönünü etkilemeye devam ederken, yatırımcılar “Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar?” sorusunun cevabını arıyor. 30 Ocak 2026 saat 13.00 itibarıyla güncel altın satış fiyatları ise şöyle sıralanıyor:

Gram altın (TL): 6.978,41 TL

Ons altın: 5.041,29 dolar

Altın (kg/dolar): 159.619,00 dolar

Altın (kg/euro): 141.497,00 euro

Cumhuriyet altını: 47.941,00 TL

Yarım altın: 24.062,00 TL

Çeyrek altın: 12.031,00 TL

Reşat altını: 47.973,95 TL

Gremse altın: 120.249,82 TL

Ata altın: 49.717,97 TL

Tam altın: 47.952,83 TL

GÜMÜŞ FİYATLARI DA DÜŞÜYOR

Gümüş fiyatları da neredeyse yüzde 20 değer kaybederek önemli bir düşüş yaşadı. Perşembe günü ons başına 121 dolarla rekor kıran gümüş, bugün 94,99 dolara geriledi. Ayrıca, ons platin fiyatı yüzde 10’un üzerinde bir düşüşle 2364,22 dolara düştü. Ons paladyum fiyatı da benzer şekilde yüzde 10 gerileyerek 1810,08 dolara kadar düştü.

FED BAŞKAN ADAYI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek yeni ismi bugün açıklayacağını duyurması da piyasalarda etkili oldu. StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Kevin Warsh’ın Fed başkanı olacağına dair söylentilerin Asya işlemlerinde altına baskı yaptığını ifade etti.