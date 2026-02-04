Galatasaray Kupa Mücadelesinde 3’te 3 Yaptı

Galatasaray, kupa mücadelesinde sahne aldı. A Grubu’ndaki ilk iki karşılaşmasını kazanan Okan Buruk’un öğrencileri, 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan bu mücadelede hakem Onur Coşkunses düdük çaldı. Galatasaray, maçı 3-1’lik skorla kazandı ve grup aşamasında 3’te 3 yaptı. Gollerin sahibi ise Icardi, Torreira ve Ahmed Kutucu oldu. Kupa sınavının ardından, Galatasaray pazar günü ligde Çaykur Rizespor’un konuğu olacak.

ICARDİ TARİHE GEÇTİ

Icardi, attığı golle tarih yazdı ve 73 gole ulaşarak Hagi’yi geçerek zirveye yerleşti.

İKİ FUTBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Maçın ikinci yarısında kaygı verici anlar yaşandı. Ahmed Kutucu ile kaleci İsa, çarpışarak sakatlandılar. Her iki futbolcu, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaleci İsa’nın elmacık kemiği kırılırken, Kutucu’nun tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü bildirildi. İsa Doğan, sağlık görevlileri yardımıyla sedye ile ambulansa taşındı.

MAÇ SONUCU: GALATASARAY 3 – İSTANBULSPOR 1

ÖNE ÇIKAN DAKİALAR:

1′ Maç başladı

5′ Icardi’nin golüyle Galatasaray öne geçti

24′ Torreira’nın golüyle fark 2’ye çıktı

26′ Mendy Mamadou’nun golüyle İstanbulspor skorun 2-1 olmasını sağladı

33′ Ahmed Kutucu, farkı 3-1’e getiren golü attı

45′ İlk devre sona erdi

İKİNCİ DEVRE

51′ Ahmed Kutucu ve kaleci İsa çarpıştı. Her iki futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaleci İsa’nın elmacık kemiğinin kırıldığı, Kutucu’nun ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

90+8 Maç sona erdi.