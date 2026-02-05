İzmir Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İzmir’in Urla ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu yönünde bilgi alınmasının ardından olay yerine sahil güvenlik botları yönlendirildi.

LASTİK BOTTA DÜZENSİZ GÖÇMENLER TESPİT EDİLDİ

Ekipler, durdurduğu lastik bottaki 11 çocuk dahil olmak üzere 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Ayrıca, insan kaçakçılığı yaptığı düşünülen bir şüpheli ve yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan bir kişi de yakalandı. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.