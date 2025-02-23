Deha Dizisinde Bir Başrol Daha Ayrıldı

DEHA DİZİSİ HER BÖLÜMDE İLGİ ÇEKİYOR

Show TV ekranlarında izleyicileri etkilemeye devam eden Deha dizisi, yeni bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Dikkat çeken yapısı ve iddialı hikayesi ile birçok izleyiciyi ekran başına çeken dizi, yaprak dökümüne devam ediyor.

Ayrılıklar Diziye Damga Vuruyor

Deha dizisinde yaşanan ayrılıklar, seyirciler arasında konuşulmaya devam ediyor. En son bölümde özellikle Esme karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu’nun kadrodan ayrılmasının ardından dizide ciddi reyting kayıpları yaşanmıştı. Eroğlu’nun ayrılığı, Deha dizisinde büyük yankı uyandırırken, izleyici kitlesinin de bu değişimden olumsuz etkilendiği yorumları yapılıyor.