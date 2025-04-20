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Deha Dizisinde Gerilim Zirvede

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GERİLİM DORUK NOKTADA

Deha dizisinde başarılı oyuncular Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman ve Zuhal Gencer bir araya geliyor. Son bölümde Show TV ekranlarında büyük bir gerilim yaşanıyor. Devran ve İmre arasında gelişen olaylar, izleyicilerin dikkatini çeken en önemli anlar haline geliyor. Giderek artan gerilim, diziye heyecan katıyor.

BÜYÜK KRİZ YENİDEN BAŞLIYOR

Deha dizisinin son bölümünde Devran, İmre’yi Karahan’dan kurtarma çabası içerisine giriyor. Ancak bu çaba, onu daha büyük tehlikelerin içine sürüklüyor. İmre’yi koruma uğraşı verirken, diğer yandan Gülce’yi İskender tarafından atılan cinayet suçundan kurtarmak için elindeki avantajı kaybetmesi gerekiyor. Bu durum, dizideki kriz atmosferini tırmandırıyor.

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