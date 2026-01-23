Deloitte 2025 Futbol Para Ligi Gelirleri Açıklandı

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte’un yayımladığı 2025 Futbol Para Ligi raporuna göre, futbol kulüplerinin gelirleri rekor seviyelere ulaştı. Maç günü gelirleri 2,4 milyar avro, yayın gelirleri 4,7 milyar avro ve ticari gelirler 5,3 milyar avro olarak belirlendi. Ticari gelirler, 5 milyar avroyu aşan ilk gelir kalemi olarak dikkat çekiyor.

REAL MADRİD REKOR KIRDI

İspanyol kulübü Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar avro gelir elde eden ilk kulüp unvanını aldı. Bu sezon ise, gelirlerini yüzde 11 artırarak yaklaşık 1,2 milyar avroya yükseltti. Real Madrid, bu başarı sayesinde üst üste iki yıl boyunca 1 milyar avrodan fazla gelir elde eden tek kulüp olma özelliğini taşıyor. Ancak maç günü gelirlerinde yüzde 6’lık bir düşüş yaşanırken, ürün satışları ve yeni ticari ortaklıklar sayesinde ticari gelirlerinde yüzde 23’lük bir artış kaydedildi.

LISTEDE BARCELONA VE BAYERN MÜNİH

Sezonun en yüksek gelire sahip kulüpleri arasında bir diğer İspanyol ekibi Barcelona, 974.8 milyon avro ile ikinci sırada yer alırken, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih ise 860.6 milyon avro ile üçüncülüğü elde etti. İşte kulüplerin gelirleri:

KULÜPLERİN GELİR LİSTESİ (EURO)

Real Madrid – 1,161 milyar €

Barcelona – 974,8 milyon €

Bayern Münih – 860,6 milyon €

Paris Saint-Germain – 837 milyon €

Liverpool – 836,1 milyon €

Manchester City – 829,3 milyon €

Arsenal – 821,7 milyon €

Manchester United – 793,1 milyon €

Tottenham – 672,6 milyon €

Chelsea – 584,1 milyon €

Inter – 537,5 milyon €

Borussia Dortmund – 531,3 milyon €

Atletico Madrid – 454,5 milyon €

Aston Villa – 450,2 milyon €

Milan – 410,4 milyon €

Juventus – 401,7 milyon €

Newcastle United – 398,4 milyon €

Stuttgart – 296,3 milyon €

Benfica – 283,4 milyon €

West Ham United – 276 milyon €

İLK 20’DE KULÜP DAĞILIMI

Gelir sıralamasında ilk 20’de bulunan kulüplerin lig ve ülkelere göre dağılımı ise şu şekilde:

Premier Lig (İngiltere) – 9 kulüp

LaLiga (İspanya) – 3 kulüp

Bundesliga (Almanya) – 3 kulüp

Serie A (İtalya) – 3 kulüp

Ligue 1 (Fransa) – 1 kulüp

Primeira Liga (Portekiz) – 1 kulüp