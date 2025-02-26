Dem Heyeti İmralı Dönüşü Konuşacak

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISIYLA SÜREÇ BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine süreç ilerliyor. Bu çerçevede DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan’ı üçüncü kez İmralı’da ziyaret etmek için talepte bulundu. Üçüncü İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı’ndan onay çıktı.

ÜÇÜNCÜ İMRALI ZİYARETİ GERÇEKLEŞİYOR

DEM Partisi’nin Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyeti, Öcalan ile görüşme sonrasında TBMM’de siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla çeşitli görüşmeler sürdürdü. Kuzey Irak’taki bölgesel Kürt yönetimi liderleriyle de bir araya gelen DEM heyeti, tekrar İmralı’ya gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan’ı ziyaret talebini onaylayarak süreci resmileştirdi.

AHMET TÜRK İMRALI’YA DÖNÜYOR

Bugün gerçekleşecek ziyaret için saat hakkında bir bilgi verilmezken, Ahmet Türk de 12 yıllık bir aradan sonra İmralı’dayken Öcalan ile görüşmüş olacak. Bu görüşme sonucunda PKK terör örgütünün Öcalan tarafından silah bırakma ve örgütün lağvedilmesi yolunda çağrı yapılması bekleniyor.

DEM HEYETİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

DEM heyeti, İmralı ziyareti dönüşünde İstanbul’da saat 17:00’de açıklamalar yapacak. Ziyaretin ardından yapmaları planlanan açıklamalar, ziyaretin içeriği hakkında bilgilendirme sağlayacak.

İLK ZİYARETTEN SONRA YAPILAN AÇIKLAMA

DEM Parti’nin ilk İmralı ziyareti 28 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Mersin Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, Öcalan ile ilk görüşen isimler oldu. Yapılan görüşme sonrasında “Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır” şeklinde bir yazılı açıklama yapıldı.

BAHÇELİ’NİN DİREKT ÇAĞRISI

Bu süreç, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’teki çağrısıyla başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bahçeli, çağrısının ardından DEM Parti heyetine İmralı’ya gitmeleri için izin verilmesi konusunda yönlendirmelerde bulundu.

4,5 YIL ARADAN SONRA İLK GÖRÜŞME

26 Kasım 2024 tarihinde DEM Parti, Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşme talebinde bulunmuştu. 9 Aralık 2024’te Bahçeli, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yapmış olduğu yeni başlangıç çağrısını alkışlamıştı. Bakırhan, “2025 yılında, Cumhuriyet’in 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz” ifadesini kullanmıştı. 27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı. 28 Aralık 2024’te, İmralı’ya giden heyet, 4,5 yıl aradan sonra Abdullah Öcalan ile görüştü.