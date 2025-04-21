Dem Heyeti İmralı’ya Gidiyor

İMRALI GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞİYOR

İmralı görüşmeleri, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda kritik adımların atıldığı bir döneme işaret ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklediği süreçte, terör belasıyla mücadelede önemli ilerlemeler kaydediliyor. Bu süreç içerisinde, İmralı’daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğü bilinen heyetin temel üyelerinden biri olan DEM’li Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı kalp rahatsızlığı merak uyandırıyor.

İMRALI HEYETİ 4’ÜNCÜ GÖRÜŞMEYE GİDİYOR

Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Önder’in sağlık durumu, görüşmelerin ilerleyip ilerlemeyeceği konusunu gündeme getiriyor. Ancak, DEM Partisi’nden bir heyet, yeni bir görüşme için İmralı Adası’na gitti. Bu heyette DEM Partili Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek amacıyla adaya hareket etti.

SÜRECİN GELİŞİMİ VE ÖNDER’İN KALP RAHATSIZLIĞI

1 Ekim 2024 tarihinde başlayan süreçte, yapılan görüşmeler sonucunda Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı toplum tarafından olumlu karşılanırken, atılacak adımlar için hazırlıklar sürmektedir. Heyetin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirmesi planlanmış fakat bu görüşme, Önder’in sağlık sorunları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Heyette Önder’in yerine başka bir ismin katılıp katılmayacağı yönünde tartışmalar sürerken, DEM Parti’den yapılan açıklamada Bakan Tunç ile görüşmeyi DEM’in TBMM Grup Başkanvekilleri’nin yapacağı bildirildi. Ayrıca, Buldan’ın adada bir avukat ile gitmesi dikkat çekici bir durum ortaya koyuyor.