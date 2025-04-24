Dem Heyetiyle Bugün Görüşme Olacak

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Terörsüz bir Türkiye için gereken adımlar atmaya devam ediliyor. Bu çerçevede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyetiyle bir görüşme gerçekleştirecek. DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle ertelenmiş olan bu görüşme için yeniden başvuruda bulundu.

GÖRÜŞME TARİHİ BELİRLENDİ

Parti adına yapılan açıklamada, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, görüşmenin bu hafta içinde olmasının beklendiğini bildirdi. Gerçekleşmesi beklenen görüşme, bugün saat 10.30’da yapılıyor.

PERVİN BULDAN GÖRÜŞMEDE YER ALMAYACAK

Pervin Buldan, hastanede yoğunluk sebebiyle bu görüşmeye katılamayacak. Görüşmede, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’nin yer alması bekleniyor.

Oluç, Halk TV’deki bir programda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirilecek görüşmeye DEM Parti Grup Başkanvekilleri ve Hukuk Komisyonu Sözcülerinin katılacağını açıkladı. Toplantıda, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması planlanan yargı paketleri üzerine DEM Parti’nin hazırlıkları ve talepleri masaya yatırılacak.