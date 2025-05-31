Dem Parti’den CHP Gözaltı Tepkisi

DEM PARTİSİNDEN TEPKİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’li belediyelere yönelik başlattığı dört ayrı soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyona DEM Parti kurmaylarının tepkisi geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir” dedi.

GÖZALTILAR KINANDI

Tülay Hatimoğulları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’li belediyelere yönelik başlattığı operasyona gösterdiği tepkiyi, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dile getirdi. Hatimoğulları, “İBB’ye yönelik operasyon ve İstanbul İlçe belediye başkanları ile Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını kınıyoruz. Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir. Toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için, İstanbul’dan Van’a, Mardin’den Adana’ya kadar ülkemizde halkın iradesine saygı gösterilmeli ve bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir.” şeklinde ifade etti.

DEMOCRASİNİN TEMELİ

Tuncer Bakırhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği operasyona sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bakırhan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, Adana’da Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına yönelik gözaltı operasyonlarını kınıyoruz, bu müdahaleleri kabul edilemez buluyoruz. Demokrasinin temel ilkelerinden biri, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygıdır. Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı eliyle yürütülen bu tür operasyonlar, toplumsal barışı zedelemektedir. Siyasi meselelerin çözüm yolu, müzakere ve diyalogdur; demokratik siyaseti dışlayan her müdahalenin karşısında olmaya devam edeceğiz.” diye belirtti.