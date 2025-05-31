Dem Parti’den CHP’li Başkanlara Tepki

DEM PARTİ YETKİLİLERİNDEN OPERASYONA TEPKİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’li belediyelere yönelik başlattığı dört ayrı soruşturma için gerçekleştirilen operasyona DEM Parti kurmaylarından sert tepkiler geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu operasyonlara dair görüşlerini aktardı. “Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir” ifadeleriyle bu durumu kınadı.

İSTANBUL’DAN ÜLKEMİZE ÇAĞRI

Hatimoğulları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye başkanlarının ve Adana’nın Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını protesto etti. “İBB’ye yönelik operasyon ve gözaltıları kınıyoruz. Toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için, İstanbul’dan Van’a, Mardin’den Adana’ya kadar halkın iradesine saygı gösterilmeli ve bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir” dedi.

DEMOKRASİ VE TOPLUMSAL BARIŞ VURGUSU

Operasyona bir başka tepki de Tuncer Bakırhan’dan geldi. Bakırhan, sosyal medyadaki paylaşımında, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, Adana’da Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına yönelik gözaltı operasyonlarını kınıyoruz, bu müdahaleleri kabul edilemez buluyoruz. Demokrasinin temel ilkelerinden biri, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygıdır” açıklamasında bulundu. Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı eliyle yürütülen operasyonların toplumsal barışı zedelediğini vurguladı. Ayrıca, bu meselelerin çözüm yolunun müzakere ve diyalog olması gerektiğini belirtti.