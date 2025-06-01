Dem Parti’den CHP’li Gözaltılara Tepki

DEM PARTİ’DEN TEPKİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’li belediyelere yönelik başlattığı dört ayrı soruşturma ile ilgili operasyona DEM Parti yetkililerinin tepkileri yüksek sesle dile getiriliyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, “Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir” ifadesini kullandı. Hatimoğulları, yapılan gözaltıları kınayarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve ilçe belediye başkanlarına yönelik uygulamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

HALKIN İRADESİNE SAYGI

Hatimoğulları’nın açıklaması, toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiği çağrısını içeriyor. “İBB’ye yönelik operasyon ve İstanbul İlçe belediye başkanları ile Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını kınıyoruz. Bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmesi gerekiyor” dedi.

DEMOKRASİ VURGUSU

Başka bir tepki de DEM Parti üyesi Tuncer Bakırhan’dan geldi. Bakırhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, Adana’da Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına yönelik gözaltı operasyonlarını kınıyoruz, bu müdahaleleri kabul edilemez buluyoruz.” şeklinde ifade etti. Bakırhan, demokratik siyasetin gereğinin müzakere ve diyalog olduğunu belirterek, “Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı eliyle yürütülen bu tür operasyonlar, toplumsal barışı zedelemektedir” dedi.