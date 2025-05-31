Dem Parti’den CHP’li Gözaltılara Tepki

DEM PARTİ KURMAYLARINDAN TEPKİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma çerçevesinde başlattığı operasyona DEM Parti kurmayları ciddi bir tepki gösteriyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bu operasyonlar hakkında “Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir” dedi. Hatimoğulları, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve ilçe belediye başkanları ile Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına yönelik gözaltıları kınadığını da vurguladı.

TOPLUMSAL BARIŞİ TEHLİKEYE ATTIKLARI GÖRÜLÜYOR

Hatimoğulları, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İBB’ye yönelik operasyon ve İstanbul İlçe belediye başkanları ile Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını kınıyoruz. Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir. Toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için, İstanbul’dan Van’a, Mardin’den Adana’ya kadar ülkemizde halkın iradesine saygı gösterilmeli ve bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir.”

DEMOCRASİYE SAYGI ÇAĞRISI

Tuncer Bakırhan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bu operasyona sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bakırhan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, Adana’da Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına yönelik gözaltı operasyonlarını kınıyoruz, bu müdahaleleri kabul edilemez buluyoruz. Demokrasinin temel ilkelerinden biri, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygıdır. Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı eliyle yürütülen bu tür operasyonlar, toplumsal barışı zedelemektedir. Siyasi meselelerin çözüm yolu, müzakere ve diyalogdur; demokratik siyaseti dışlayan her müdahalenin karşısında olmaya devam edeceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu.