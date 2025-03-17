DEM Parti’den Meclis Ziyaretleri ve Görüşmeler

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ MECLİS’TE SİYASET TURUNA ÇIKTI

DEM Parti İmralı heyeti, gün içerisinde Meclis’te çeşitli siyasi ziyaretler gerçekleştiriyor. Heyet ilk olarak MHP’yi ziyaret etti. Ardından, saat 14.00’te AK Parti grubuyla bir araya geldi.

GÖRÜŞMEYE KATILAN İSİMLER

AK Parti grubunda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı. DEM Parti heyetinde ise eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit katıldı. AK Partililer, DEM Partililerle tokalaşarak görüşmeye geçti.

MHP’Yİ DE ZİYARET ETTİ

DEM Parti İmralı heyeti, aynı gün saat 11.00’de MHP grubunu ziyaret etti. Görüşme bir saat sürdü ve ardından gazetecilere açıklamada bulunuldu.

Tülay Hatimoğulları Oruç, DEM Parti adına yaptığı açıklamada, “MHP ile gelişen süreçle ilgili görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı gün içinde paylaşacağız. MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Oruç, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise görüşmenin faydalı geçtiğini belirtti.

GÖRÜŞMENİN KATILIMCILARI

Görüşme sırasında DEM Parti kanadında eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer alırken, MHP tarafında genel başkan yardımcıları Faruk Aksu, Feti Yıldız ve Semih Yalçın konukları karşıladı. Ziyaretin ardından görüşmeye geçildi.

BAHÇELİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Görüşmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmadı. Bahçeli, görüşme öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, “Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur.” dedi. Bahçeli, DEM Parti heyetinin siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmenin terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri açısından “takdire şayan” olduğunu belirtti. Ayrıca, “Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır.” ifadelerini ekledi.

ELEŞTİREL YANITLAR

Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için kullandığı “kurucu önder” ifadesine yönelik eleştirileri de yanıtladı. Bahçeli, “PKK’yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir.” şeklinde konuştu.

AK PARTİ VE DEM’DEN AÇIKLAMALAR

Kanal 7 yayınına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile, TV 100 yayınına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşmeden önce önemli mesajlar verdi. Abdullah Güler, “Bizim tek gündem maddemiz silahlara veda edilmesi, PKK’nın kendisine bağlı tüm gruplarla birlikte kendisini feshetmesi.” dedi. Bakırhan ise, “Bu tür süreçlerde karşılıklı diyalog çok önemlidir.” diyerek, görüşmelerin gerekliliğine vurgu yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEM HEYETİYLE GÖRÜŞECEK

Gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DEM heyeti ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “görüşürüm” mesajını verdikten sonra DEM Parti randevu talep etti. Heyette yer alan Pervin Buldan, Erdoğan’ın Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı sohbet sırasında, “Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur, çünkü bazı hazırlıklarımız var.” dediğini aktardı.